Una compagnia aerea low-cost egiziana ha ridotto del 60% i prezzi dei voli tra Milano e Il Cairo, offrendo tariffe molto più basse rispetto al passato. Contestualmente, sui collegamenti europei i prezzi medi dei biglietti sono diminuiti. Questa riduzione avviene in un periodo in cui si teme una possibile carenza di carburante dovuta alla guerra in Iran, e alcune compagnie cercano di attirare clienti con offerte vantaggiose per i loro voli.

Mentre lo spettro della carenza di carburante causata dalla guerra in Iran spaventa molti italiani, qualche compagnia aerea tenta di incentivare l’acquisto dei biglietti con prezzi stracciati. La lowcost egiziana Air Cairo ha annunciato uno sconto del 60% sulle tariffe tra l’aeroporto internazionale del Cairo e Milano. Il vettore, affiliato al ministero dell’ Aviazione Civile egiziano, in una nota ha fatto sapere che la “promozione speciale” è valida per viaggi tra il 18 e il 28 maggio e tra il 15 giugno e il 6 agosto: sarà possibile prenotare dal 18 maggio al 15 luglio. Air Cairo dispone di 42 aerei di diversi modelli, tra cui 33 Airbus (di cui 15 Airbus A320 CEO), 18 Airbus A320neo, sei ATR 72-600 e tre Embraer 190. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La low-cost egiziana Air Cairo abbatte del 60% le tariffe Milano-Cairo. E sulle rotte europee i prezzi in media calano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dubai to Cairo Adventure: Jordan Layover, Family, and Photoshoot in Egypt

Sullo stesso argomento

L’eccezione egiziana: perché l’Iran non osa attaccare il CairoNel grande scacchiere mediorientale, la strategia iraniana degli ultimi vent’anni si legge come un manuale di espansione per procura: i proxy Houthi...

Wizz Air Milano Marathon, una festa grande 40mila runner. Cairo: "Spettacolo meraviglioso"Che cos’è questa Wizz Air Marathon Milano lo dicono l’aria di festa, i colori, la gente.