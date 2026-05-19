Vivere a Torino e lavorare a Milano un’abitudine sempre più diffusa tra i giovani professionisti | ecco quanto si risparmia

Da open.online 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più giovani professionisti scelgono di vivere a Torino e lavorare a Milano. Questa scelta deriva principalmente dai costi degli affitti più bassi e dalla presenza di spazi verdi e un ritmo di vita più tranquillo. I dati indicano che questa tendenza sta crescendo nel tempo, con un numero crescente di persone che preferiscono questa soluzione rispetto a vivere direttamente a Milano. La distanza tra le due città permette di conciliare le esigenze di lavoro con un ambiente abitativo più favorevole.

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Minore costo degli affitti, ritmo di vita più tranquillo e maggiori aree verdi. Sono solo alcuni dei fattori che stanno portando un numero sempre più grande di giovani professionisti a vivere a Torino, pur lavorando a Milano. Secondo l’analisi proposta da Bloomberg riprendendo le stime del settore, non è un caso che dal 2010 siano praticamente triplicati i viaggi in treno tra l’ex capitale industriale d’Italia e l’attuale centro finanziario del Paese: viaggiare per lavoro sta diventando un’abitudine consolidata, come già avviene all’estero per chi si sposta da Filadefia a Manhattan o da Birmingham a Londra. Milano, infatti, è considerata la città più cara in Italia. 🔗 Leggi su Open.online

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