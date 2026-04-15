Milano troppo cara? Per la Design Week la nuova frontiera è dormire a Torino | ecco quanto si risparmia – Il video

Durante la Design Week di Milano, i costi degli hotel nella città sono diventati un tema di discussione. Molti visitatori, cercando di contenere le spese, scelgono di soggiornare a Torino, una città vicina che permette di risparmiare rispetto ai prezzi elevati degli alloggi milanesi. Un video diffuso online mostra quanto si possa risparmiare optando per questa soluzione, evidenziando come il costo dell’alloggio sia ormai parte integrante dell’esperienza dell’evento.

Il biglietto da visita della Design Week milanese non è più solo una sedia d’autore o un’installazione d’avanguardia, ma il conto dell’albergo. Per molti visitatori, professionisti e aziende internazionali, l’edizione di quest’anno ha confermato un nuovo standard logistico: l’appuntamento è a Milano, ma il risveglio è a Torino. Con i prezzi delle camere che nel capoluogo lombardo sfondano agevolmente la barriera dei 700 euro a notte per un albergo a 4 stelle, la “decentralizzazione” non è più una scelta di nicchia, ma una strategia di sopravvivenza economica. Il paradosso dei prezzi. I numeri parlano chiaro. Durante i giorni del Salone del Mobile, i prezzi degli hotel meneghini subiscono un’impennata verticale, come spesso accade nelle settimane in cui si concentrano i grandi eventi (un altro esempio è durante la Fashion Week).🔗 Leggi su Open.online

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