Viterbo i cittadini lanciano l' allarme per il degrado | Sesso in pieno giorno tra rifiuti e abbandono

A Viterbo, i residenti segnalano un aumento del degrado nell'area dell'ex chiesa, dove si verificano episodi di sesso all'aperto durante le ore diurne. I cittadini descrivono il luogo come abbandonato e pieni di rifiuti, con situazioni di degrado che si protraggono nel tempo. La segnalazione evidenzia le difficoltà di vivere in una zona caratterizzata da incuria e presenza di comportamenti indesiderati.

Rifiuti, siringhe, materassi abbandonati e condizioni igieniche insostenibili. Nel cuore di Viterbo cresce la rabbia per lo stato di abbandono in cui versa l'area tra porta San Leonardo e le Fortezze. A far esplodere il caso è la denuncia di una cittadina, che, dopo un episodio di sesso in pieno giorno, ha raccontato la realtà fatta di degrado quotidiano, a pochi passi da zone interessate da recenti interventi di riqualificazione. "Tutti i giorni passo da porta San Leonardo: è un mese che c’è un materasso buttato a terra, è da anni che si passa in mezzo agli escrementi di piccioni e di esseri umani, siringhe e preservativi lasciati a terra per giorni e giorni senza che qualcuno passi a pulire" si sfoga la cittadina sui social.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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