Al Castello Aragonese, un nuovo spettacolo porta le opere di Caravaggio in scena, trasformando i quadri in attori sul palcoscenico. Gli interpreti indossano costumi ispirati alle tele del pittore e recitano in modo da ricreare le scene rappresentate. La messa in scena coinvolge personaggi che cercano di riprodurre le emozioni e le posture delle figure delle opere d’arte, creando un collegamento tra l’immagine e la rappresentazione dal vivo.

? Cosa scoprirai Come fanno gli attori a trasformarsi in dipinti di Caravaggio?. Chi sono i protagonisti che danno vita alle tele iconiche?. Dove si svolgeranno le prossime tappe di questo percorso artistico?. Perché il Castello Aragonese è stato scelto per questa metamorfosi?.? In Breve Rassegna Teatri della Magna Grecia con dieci appuntamenti tra aprile e maggio 2026.. Cast di attori guidati da Chiara Kija e Maria Giovanna La Greca.. Performance ispirata alla compagnia Ludovica Rambelli con ventitré tele di Caravaggio ricostruite.. Spettacoli distribuiti tra Castello Aragonese e Museo d’Arte Alfonso Frangipane.. Il Castello Aragonese ospita lo spettacolo Tableaux Vivants con la conversione di un cavallo, riportando in scena le opere di Caravaggio dopo tre anni di assenza dalla città dello Stretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caravaggio prende vita: i quadri diventano attori al Castello Aragonese

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