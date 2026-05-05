A Castronno, ventidue attori si preparano a salire sul palco per rappresentare uno spettacolo dedicato alla disabilità. L’evento mira a sfidare i pregiudizi attraverso le storie e le interpretazioni di chi partecipa. La rappresentazione si svolge in un teatro locale, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che intende stimolare la riflessione sui temi della diversità e dell’inclusione.

? Cosa scoprirai Come cambierà la percezione della disabilità dopo questa performance?. Chi sono i ventidue attori che porteranno le loro storie sul palco?. Quale legame unisce il progetto di Olgiate Olona con il teatro di Castronno?. Come può la musica del duo BPM arricchire questo messaggio sociale?.? In Breve Spettacolo giovedì 7 maggio ore 21 presso Materia Spazio in via Confalonieri 5. Progetto nato dal lavoro tra Olgiate Olona e Arca88 di Olgiate Comasco. Collaborazione con volontari del Bastone ODV e musica del duo BPM. Performance multidisciplinare per coinvolgere la comunità di Castronno e comuni limitrofi. Giovedì 7 maggio alle ore 21, l’hub culturale Materia Spazio in via Confalonieri 5 a Castronno ospiterà la messa in scena di Un corpo negato, lo spettacolo della compagnia Un Po’ Fuori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castronno, 22 attori sul palco: il teatro per abbattere i pregiudizi

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