Vita connessa una realtà firmata Open Fiber

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, la diffusione di reti ad alta velocità ha trasformato le modalità di comunicazione e accesso ai servizi digitali. Attraverso infrastrutture di fibra ottica, molte aree hanno visto un miglioramento nella qualità della connessione internet, che influenza attività quotidiane come lavoro, studio e intrattenimento. Questa evoluzione ha portato a una maggiore diffusione di reti connesse, che supportano diverse esigenze di utenti e aziende. Le infrastrutture di rete continuano a espandersi per coprire aree sempre più vaste.

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L’essere umano è fatto per vivere in connessione con gli altri e con il mondo, ma oggi la connessione è anche quella rete invisibile che accompagna ognuno di noi nel lavoro, lo studio, l’intrattenimento e l’accesso ai servizi digitali. Con “The Fiber Life”, Open Fiber lancia una nuova campagna di comunicazione dedicata al ruolo della connettività nella vita quotidiana di persone, imprese e territori. Interamente realizzata con il supporto dell’ intelligenza artificiale generativa, la nuova campagna racconta il valore della rete FTTH e il contributo della fibra ottica allo sviluppo digitale del Paese, mostrando come la connettività sia diventata un’infrastruttura invisibile ma essenziale nelle nuove modalità di vita, lavoro e relazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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