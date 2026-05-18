Palazzetto Pisani a Venezia | visita guidata gratuita

Domenica 24 maggio 2026, il Palazzetto Pisani a Venezia sarà aperto al pubblico per un'intera giornata, offrendo la possibilità di visitare gratuitamente il suo Piano Nobile. L'edificio, situato nel cuore della città, sarà accessibile a chiunque voglia scoprire gli ambienti storici e artistici che lo caratterizzano. La visita, guidata, permetterà di esplorare gli spazi interni e conoscere meglio la storia del palazzo, che rimarrà aperto solo per questa occasione speciale.

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Domenica 24 maggio 2026 il Palazzetto Pisani a Venezia apre al pubblico il suo Piano Nobile per l'intera giornata. Il percorso attraversa il Salone Pisani e il Salone del Doge, i cui balconi sul Canal Grande offrono una vista che spazia dalla Basilica della Salute e Punta della Dogana al Ponte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Top 10 Hotels in VENICE Italy | From Luxury to Budget Sullo stesso argomento Palazzetto Pisani: visita guidata gratuitaDomenica 24 maggio 2026 il Palazzetto Pisani apre al pubblico il suo Piano Nobile per l'intera giornata. Archivio di Stato di Venezia: visita guidata gratuitaVenerdì 22 maggio 2026 alle ore 10 è possibile visitare i depositi monumentali dell'Archivio di Stato di Venezia, custoditi nell'ex convento dei... Il ricevimento di apertura presso il Conservatorio Benedetto Marcello, Palazzo Pisani, segna l’inizio ufficiale della partecipazione dell’India alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia. Attraverso l’accensione cerimoniale di una lampad x.com