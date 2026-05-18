Palazzetto Pisani | visita guidata gratuita
Domenica 24 maggio 2026, il Palazzetto Pisani sarà aperto al pubblico per un'intera giornata, offrendo la possibilità di visitare gratuitamente il suo Piano Nobile. Durante questa apertura straordinaria, i visitatori potranno esplorare gli ambienti storici e ammirare gli spazi che normalmente non sono accessibili al pubblico. L'iniziativa prevede una visita guidata senza costi, consentendo a chiunque di scoprire le caratteristiche architettoniche e artistiche di questa struttura.
Domenica 24 maggio 2026 il Palazzetto Pisani apre al pubblico il suo Piano Nobile per l'intera giornata. Il percorso attraversa il Salone Pisani e il Salone del Doge, i cui balconi sul Canal Grande offrono una vista che spazia dalla Basilica della Salute e Punta della Dogana al Ponte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Sullo stesso argomento
Marino Marini a Pistoia: visita guidata gratuita tra museo e città? Domande chiave Come si collegano le opere di Marini ai luoghi di Pistoia? Chi guiderà il percorso tra Palazzo Fabroni e la città? Come prenotare i...
"Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza": visita guidata gratuita in lingua inglese su "Bari cosmopolita"La programmazione per la settimana in corso prevede per sabato 4 aprile una visita guidata in lingua inglese a tema “Bari Cosmopolita”.