Palazzetto Pisani | visita guidata gratuita

Domenica 24 maggio 2026, il Palazzetto Pisani sarà aperto al pubblico per un'intera giornata, offrendo la possibilità di visitare gratuitamente il suo Piano Nobile. Durante questa apertura straordinaria, i visitatori potranno esplorare gli ambienti storici e ammirare gli spazi che normalmente non sono accessibili al pubblico. L'iniziativa prevede una visita guidata senza costi, consentendo a chiunque di scoprire le caratteristiche architettoniche e artistiche di questa struttura.

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