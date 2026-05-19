Visita guidata alla mostra Padova la città che cresce con i curatori a Palazzo del Monte
Giovedì 21 maggio dalle ore 17 alle 19 a Palazzo del Monte, Fondazione Cariparo, Piazza Duomo n. 15 a Padova, nell'ambito delle iniziative in cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile, si terrà una visita guidata alla mostra "Francesco Mansutti e Gino Miozzo. Padova la città che cresce”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
COSA SI MANGIA nel MERCATO SOTTO IL SALONE a PADOVA | PRATTQUELLO
Sullo stesso argomento
"Ora et labora": nel weekend la visita guidata alla scoperta della basilica del MonteNuova iniziativa turistica in vista a Cesena, grazie alla Dmc dei Percorsi del Savio, che gestisce e promuove il turismo in vallata: domenica 12...
Padova dall'alto: visita guidata alla specolaScopriamo assieme uno dei luoghi più affascinanti di Padova: l'antica torre medievale che oggi tutti conosciamo con il nome di Specola! In passato...
Domenica 10 maggio - ore 14,30 Visita guidata alla mostra Hokusai. Il grande maestro dell’arte giapponese a Palazzo Bonaparte Katsushika Hokusai (1760-1849), con la sua potenza visiva e le sue notissime opere quali la Grande Onda, le vedute del Mon facebook
Visita guidata alla mostra Padova, la città che cresce con i curatori a Palazzo del MonteGiovedì 21 maggio dalle ore 17 alle 19 a Palazzo del Monte, Fondazione Cariparo, Piazza Duomo n. 15 a Padova, nell'ambito delle iniziative in cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile, si ter ... padovaoggi.it