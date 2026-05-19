Visita guidata alla mostra Padova la città che cresce con i curatori a Palazzo del Monte

Da padovaoggi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 21 maggio dalle ore 17 alle 19 a Palazzo del Monte, Fondazione Cariparo, Piazza Duomo n. 15 a Padova, nell'ambito delle iniziative in cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile, si terrà una visita guidata alla mostra "Francesco Mansutti e Gino Miozzo. Padova la città che cresce”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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