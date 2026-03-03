Padova dall' alto | visita guidata alla specola

A Padova si può visitare la Specola, un’antica torre medievale nota oggi per le sue viste panoramiche sulla città. La struttura, originariamente chiamata Torlonga, aveva funzioni diverse rispetto a quelle attuali e rappresenta uno dei luoghi più affascinanti del centro storico. La visita guidata permette di esplorare questa parte storica di Padova e di ammirare il panorama che si apre dall’alto.

Specola di Padova: storia, scienza e panorami unici in visita guidata esclusiva nel 2026.Domenica 22 febbraio 2026, la Specola di Padova aprirà le sue porte per una visita guidata speciale, offrendo ai visitatori un’immersione nella...

