Vis Artena calcio il vice presidente Genovesi | Traguardo maggiore aver riportato la gente al campo

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione 2025-26 della Vis Artena rimarrà impressa nella storia del club, con il raggiungimento di due obiettivi importanti. Dopo aver vinto il campionato, superando di un punto il Villanova, la squadra ha ottenuto anche la vittoria in Coppa Lazio nella finale giocata domenica scorsa a Rieti contro un'altra formazione. Il vice presidente ha commentato il successo sottolineando come il traguardo più grande sia stato riportare il pubblico allo stadio, creando un legame più forte tra squadra e tifosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Artena (Rm) – Un “double” da sogno. Nella storia calcistica della Vis Artena l’annata 2025-26 rimarrà indelebile: dopo aver vinto il campionato precedendo per un punto il Villanova, la formazione rossoverde ha concesso il bis nella finale di Coppa Lazio disputata domenica scorsa a Rieti contro lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Vis Artena calcio, un successo la prima edizione di “Vis Artena e jo’ pallò” tra i vicoli della città

Leggi anche: Vis Artena calcio, la carica di Morganti: “Domenica vogliamo coronare un sogno”

vis artena vis artena calcio ilVis Artena calcio, il vice presidente Genovesi: Traguardo maggiore aver riportato la gente al campoDopo aver vinto il campionato precedendo per un punto il Villanova, la formazione rossoverde ha concesso il bis nella finale di Coppa Lazio disputata domenica scorsa a Rieti contro lo stesso Villanova ... romatoday.it

vis artena vis artena calcio ilVis Artena calcio, il patron Di Cori: Una grande soddisfazione con un gruppo molto arteneseÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web