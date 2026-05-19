Vis Artena calcio il vice presidente Genovesi | Traguardo maggiore aver riportato la gente al campo
La stagione 2025-26 della Vis Artena rimarrà impressa nella storia del club, con il raggiungimento di due obiettivi importanti. Dopo aver vinto il campionato, superando di un punto il Villanova, la squadra ha ottenuto anche la vittoria in Coppa Lazio nella finale giocata domenica scorsa a Rieti contro un'altra formazione. Il vice presidente ha commentato il successo sottolineando come il traguardo più grande sia stato riportare il pubblico allo stadio, creando un legame più forte tra squadra e tifosi.
Artena (Rm) – Un “double” da sogno. Nella storia calcistica della Vis Artena l’annata 2025-26 rimarrà indelebile: dopo aver vinto il campionato precedendo per un punto il Villanova, la formazione rossoverde ha concesso il bis nella finale di Coppa Lazio disputata domenica scorsa a Rieti contro lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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