La pioggia non spegne l’entusiasmo dei ciclisti | festa per i 1.700 della BGY Airport Granfondo

Nonostante la prevista pioggia, circa 1.700 ciclisti hanno partecipato alla BGY Airport Granfondo, una manifestazione che ha visto molti sfidare le condizioni meteo avverse. La giornata ha visto volontari e organizzatori impegnati lungo il percorso, mentre gli atleti si sono preparati ad affrontare il maltempo. La partecipazione è rimasta numerosa anche con le previsioni di pioggia, confermando l’interesse per questa competizione.

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Che sul gruppo sarebbe potuto piovere si sapeva: lo prevedevano i meteorologi, gli organizzatori, le centinaia di volontari sul percorso e pure gli atleti. Eppure è bastato percorrere il rettilineo di partenza di via Marzabotto per capire come il brutto tempo non avrebbe rovinato la festa e neppure tolto il sorriso dal volto dei 1.700 ciclisti che questa mattina hanno partecipato alla BGY Airport Granfondo, l’evento ciclistico internazionale organizzato dalla GMS di Giuseppe Manenti che dal 1996 colora le strade della provincia d Bergamo. Per quanto il maltempo abbia spinto alcuni atleti a non partire, sono stati molti tra i 2500 iscritti ad...🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate BGY Airport Granfondo: 2000 ciclisti sfidano le valli bergamasche? Cosa scoprirai Quali sono le tre varianti di percorso tra le valli bergamasche? Come cambiano le salite storiche tra Selvino e il Colle Gallo? Chi... Leggi anche: Il 10 maggio torna la BGY Airport Granfondo - Ecco cosa sapere