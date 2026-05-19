Violenta una 12enne arrestato anziano pedofilo a Roma | attirava la minore in casa con la scusa dei cartoni

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un uomo di 73 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una ragazzina di 12 anni. Secondo le indagini, l’uomo aveva attirato la minore nella propria abitazione dicendo che avrebbe guardato insieme a lei dei cartoni animati. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto elementi sufficienti per contestare il reato di violenza su minore. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e delle associazioni di tutela dei minori.

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Un uomo di 73 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di violenza su minore. Aveva attirato la ragazzina in casa sua con la scusa di farle vedere i cartoni animati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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