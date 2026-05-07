Verona entra in casa con una scusa e violenta una donna | 21enne incastrato dalla banconota che le aveva strappato

A Verona, un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver violato una donna all’interno di un’abitazione. Secondo quanto ricostruito dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, il ragazzo era entrato fingendo una scusa prima di aggredire la vittima. La polizia è riuscita a identificarlo grazie alla banconota che aveva strappato durante l’episodio, elemento che ha portato all’arresto.

I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno consentito di accertare la presenza del giovane nella zona a un orario compatibile ma a incastrare il ventunenne è stata la banconota da 50 euro che aveva strappato di mano dalla vittima e che è risultata perfettamente sovrapponibile al frammento rimasto nelle mani della donna.🔗 Leggi su Fanpage.it

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