picchia una ragazza con una spranga e poi la violenta arrestato marocchino

Nel pomeriggio del giorno successivo, quando l'uomo si è allontanato, la ragazza di 26 anni è rimasta da sola. Un marocchino è stato arrestato dopo aver picchiato una giovane con una spranga e averla violentata. La vittima ha riportato ferite e traumi e ha subito assistenza medica. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in caserma.

BERGAMO – Quando lei si è rifiutata di consumare droga con lui, l’ha colpita al fianco con una spranga di ferro, così forte da farle perdere i sensi, l’ha trascinata in bagno e ha abusato di lei più volte minacciandola di morte. E solo nel pomeriggio del giorno dopo, quando l’uomo si è allontanato la ragazza di 26 anni è riuscita a dare l’allarme usando un cellulare trovato a casa del suo aggressore. Per questo motivo un 43enne (M.H., cittadino marocchino ) è stato arrestato il 7 marzo dai carabinieri di Osio Sotto, in provincia di Bergamo con l’accusa di violenza sessuale e anche di detenzione di stupefacenti. Le violenze sono avvenute nella notte fra il 26 e il 27 febbraio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

