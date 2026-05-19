Le esportazioni di vino italiano negli Stati Uniti hanno registrato una diminuzione di circa 340 milioni di euro a causa dell’aumento dei dazi doganali. Le cantine italiane si trovano ora a dover affrontare la sfida di mantenere i margini di profitto, mentre alcuni produttori cercano di compensare il calo puntando su mercati alternativi. Già in atto, alcune aziende stanno intensificando le vendite in Paesi europei e in altre aree del mondo per ridurre l’impatto di questa riduzione negli Stati Uniti.

? Punti chiave Come faranno le cantine italiane a proteggere i margini di profitto?. Quali mercati alternativi stanno già compensando il crollo americano?. Perché l'Unione Europea non riesce a bloccare i dazi doganali?. Come influirà l'accordo di Turnberry sulle esportazioni del prossimo semestre?.? In Breve Volumi export USA crollati del 9% con riduzione listini media del 9%.. Mercati alternativi in crescita con Brasile +12% e Russia +27%.. Calo vendite in Gran Bretagna -11%, Svizzera -10% e Giappone -6%.. Necessità accordo Turnberry e abbattimento dazi interni UE del 45%.. I dazi imposti da Donald Trump hanno causato una perdita di 340 milioni di euro per l’export di vino italiano negli Stati Uniti tra aprile 2025 e marzo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino italiano negli USA: -340 milioni per l’export a causa dei dazi

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