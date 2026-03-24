i dazi usa costano al vino 492 milioni

La notizia arriva dal sito WineNews e fotografa un passaggio tutt’altro che rassicurante per il settore vinicolo internazionale. Il 2025, nei numeri, è stato un anno complicato per i principali Paesi produttori (Italia, Francia, Spagna) alle prese con un export in calo e con una serie di incognite che ormai non fanno più notizia ma continuano a pesare: cambiamento climatico, contrazione dei consumi, dipendenza strutturale da alcuni mercati chiave. Tra questi, gli Stati Uniti restano centrali, quasi insostituibili. Ed è proprio guardando a Washington che emergono i dati più significativi. Secondo l’analisi dell’American Association of Wine Economists, basata sulle rilevazioni dello U. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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