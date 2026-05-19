Un anno di dazi ha causato una diminuzione significativa nelle esportazioni di vino italiano negli Stati Uniti, con una perdita di circa 340 milioni di euro. Le restrizioni commerciali sono state introdotte all’inizio di un anno e i dati più recenti confermano l’effetto negativo sulla vendita del prodotto italiano nel mercato statunitense. I numeri ufficiali mostrano una contrazione consistente rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando l’impatto diretto delle tariffe sulle esportazioni.

L’ allarme era stato subito lanciato. Un anno più tardi i numeri certificano che, purtroppo, era più che fondato. I dazi di Donald Trump a ffossano il mercato Usa dei vini italiani, che in un anno ( aprile 2025-marzo 2026 ) perde il 9% dei volumi, toccando il livello più basso degli ultimi 10 anni, e soprattutto il 17% del valore, vale a dire l’equivalente di oltre 340 milioni di euro di export. L’impietosa fotografia è scattata dall’ Unione italiana vini (Uiv) che ha reso noti i dati relativi a primo trimestre del 2026, dove nel quadro generale a tinte fosche si intravede tuttavia qualche segnale di schiarita: a marzo è stato registrato, per la prima volta dopo 9 mesi, un leggero aumento dei volumi spediti Oltreoceano mentre ad aprile è attesa una lieve crescita del valore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un anno di dazi affossano il vino italiano: persi 340 milioni di export negli Usa

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