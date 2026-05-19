Villamagna in finale playoff | respinto il ricorso della Real Torrese omologato il 2-2

Da chietitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Villamagna si è qualificato per la finale dei playoff del girone C di Seconda Categoria dopo che il giudice sportivo ha respinto il ricorso della Real Torrese. La decisione riguarda il match di semifinale disputato domenica, concluso con un punteggio di 2-2 dopo i tempi supplementari. La partita è stata quindi omologata con il risultato di parità, consentendo al Villamagna di avanzare alla fase successiva del torneo.

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Il Villamagna vola in finale playoff del girone C di Seconda Categoria. Il giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dalla Real Torrese e ha omologato il risultato di 2-2 maturato al termine dei tempi supplementari della semifinale disputata domenica.La gara aveva vissuto momenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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