Villamagna in finale playoff | respinto il ricorso della Real Torrese omologato il 2-2
Il Villamagna si è qualificato per la finale dei playoff del girone C di Seconda Categoria dopo che il giudice sportivo ha respinto il ricorso della Real Torrese. La decisione riguarda il match di semifinale disputato domenica, concluso con un punteggio di 2-2 dopo i tempi supplementari. La partita è stata quindi omologata con il risultato di parità, consentendo al Villamagna di avanzare alla fase successiva del torneo.
Il Villamagna vola in finale playoff del girone C di Seconda Categoria. Il giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dalla Real Torrese e ha omologato il risultato di 2-2 maturato al termine dei tempi supplementari della semifinale disputata domenica.La gara aveva vissuto momenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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VILLAMAGNA IN FINALE PLAYOFF (2a CAT.) RESPINTO IL RICORSO DELLA REAL TORRESE Il Giudice Sportivo ha omologato il 2-2 maturato al termine dei supplementari tra Villamagna e Real Torrese, ieri, semifinale playoff del girone C del campionato d facebook