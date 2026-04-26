Respinto il ricorso della coordinatrice dei gettonisti

Il ricorso presentato dalla coordinatrice dei gettonisti è stato respinto dal giudice del lavoro del Tribunale di Lecco. La decisione riguarda una questione legata alle modalità di pagamento e alle condizioni contrattuali dei lavoratori coinvolti. Nonostante la sentenza negativa, il procedimento legale proseguirà per altre eventuali implicazioni o approfondimenti sul caso. La vicenda ha attirato l’attenzione di alcune parti coinvolte, ma la questione rimane aperta.

Ricorso respinto, ma il caso non è chiuso. Anzi. Il giudice del lavoro del Tribunale di Lecco ha rigettato – ma solo per una questione di competenza, senza entrare nel merito della vicenda – il ricorso della coordinatrice sanitaria della società dei gettonisti che coprono i turni in Pronto soccorso a Merate, sospesa dal servizio il mese scorso dai dirigenti dell’ Asst di Lecco dopo che è esploso il caso del medico gettonista inserito in turno sebbene condannato in Appello per aver ucciso sette pazienti anziani con dosi letali di un potente sedativo quando era in servizio al 118 di Trieste, tra il 2014 e il 2018. Il ricorso urgente per essere...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Respinto il ricorso della coordinatrice dei gettonisti Notizie correlate Alto Adige, deturpata la Città dei Sassi: così è stato respinto il ricorso della società responsabileLa Città dei Sassi è un monumento naturale che si trova vicino al passo Sella, ai piedi del Sassolungo, in Alto Adige. Malpensa, l'aeroporto resta dedicato a Berlusconi: respinto il ricorso dei ComuniIl Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto tutti i ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni di Cardano al Campo,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'aeroporto di Malpensa resterà intitolato a Silvio Berlusconi: il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso di quattro comuni; Respinto il ricorso della coordinatrice dei gettonisti; Facoltà di Medicina in Albania, ricorso respinto: sede legittima; Medicina, il Tar gela gli studenti: respinto il ricorso sulla sede di Tirana. Sapevate di finire in Albania, la scelta è stata consapevole. Respinto il ricorso della coordinatrice dei gettonistiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Bagni Gabbiano, respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato chiude il casoChiavari – Il Consiglio di Stato mette la parola fine al contenzioso tra Bagni Il gabbiano e Comune di Chiavari. Marco Lipari, presidente della settima sezione di Palazzo Spada, respinge il ricorso ... ilsecoloxix.it E' così ribaltata la sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto la richiesta della società di annullamento del decreto di decadenza della concessione demaniale - facebook.com facebook