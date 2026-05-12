Il Messina vince in tribunale respinto il ricorso della Reggina

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla Reggina, insieme ad altre squadre, contro il risultato sportivo che ha portato alla retrocessione del Messina in Eccellenza. La decisione è stata comunicata a 48 ore dalla retrocessione ufficiale, che si è conclusa con l’esclusione del club dalla categoria superiore. La richiesta dei legali della Reggina è stata giudicata inammissibile dai giudici.

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Le notizie buone vengono dal tribunale per il Messina. A 48 ore dalla tremenda retrocessione in Eccellenza,  i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Reggina nei giorni scorsi insieme ad Acireale, Sancataldese ed Enna. Questo il verdetto emesso nel pomeriggio dai.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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