Il Messina vince in tribunale respinto il ricorso della Reggina

Il tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla Reggina, insieme ad altre squadre, contro il risultato sportivo che ha portato alla retrocessione del Messina in Eccellenza. La decisione è stata comunicata a 48 ore dalla retrocessione ufficiale, che si è conclusa con l’esclusione del club dalla categoria superiore. La richiesta dei legali della Reggina è stata giudicata inammissibile dai giudici.

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