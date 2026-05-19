Villa Verde avvistati topi nella scuola di via Millet | Nessuna invasione monitoraggio costante

Nella scuola di via Millet di Villa Verde sono stati segnalati avvistamenti di topi, anche se il municipio ha dichiarato che non si tratta di un'invasione e che si sta effettuando un monitoraggio costante. Alcune famiglie hanno scelto di non mandare i figli a scuola da oltre una settimana a causa della presenza di roditori. Nonostante le rassicurazioni del municipio, molte madri e padri sono ancora molto preoccupati per la situazione.

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