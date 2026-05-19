Villa Verde avvistati topi nella scuola di via Millet | Nessuna invasione monitoraggio costante

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella scuola di via Millet di Villa Verde sono stati segnalati avvistamenti di topi, anche se il municipio ha dichiarato che non si tratta di un'invasione e che si sta effettuando un monitoraggio costante. Alcune famiglie hanno scelto di non mandare i figli a scuola da oltre una settimana a causa della presenza di roditori. Nonostante le rassicurazioni del municipio, molte madri e padri sono ancora molto preoccupati per la situazione.

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Ci sono famiglie che hanno deciso di non mandare a scuola i figli già da una settimana. La situazione, a detta del municipio, è “sotto controllo” ma molti genitori sono sul piede di guerra. Siamo a Villa Verde, nel VI municipio di Roma. Nella scuola primaria e dell’infanzia Picasso di via Millet. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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