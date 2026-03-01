Bradisismo nei Campi Flegrei | Prefettura rassicura monitoraggio costante della situazione attuale

Da napolipiu.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prefettura ha comunicato che nel territorio dei Campi Flegrei si stanno verificando dei movimenti tellurici chiamati bradisismi. L'ente sta effettuando un monitoraggio continuo per seguire l’evoluzione della situazione e garantire la sicurezza della popolazione. Nessuna evacuazione è stata ancora disposta e le autorità mantengono alta l’attenzione sulla sequenza sismica in corso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Pozzuoli, 28 febbraio 2026 – Oggi i Campi Flegrei hanno registrato un intenso sciame sismico, che ha sollevato preoccupazione tra i residenti. La scossa più significativa, di magnitudo 3.5, è stata avvertita nettamente in tutta l’area, inclusi diversi quartieri di Napoli. Nonostante la paura diffusa, le autorità hanno comunicato che non si segnalano danni né criticità particolari nella zona. Immediatamente dopo il verificarsi della scossa, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato un incontro al Centro Coordinamento Soccorsi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

bradisismo nei campi flegrei prefettura rassicura monitoraggio costante della situazione attuale
© Napolipiu.com - Bradisismo nei Campi Flegrei: Prefettura rassicura, monitoraggio costante della situazione attuale.

Leggi anche: Campi Flegrei: Scossa a Pozzuoli, continua l’attività sismica e monitoraggio costante del bradisismo.

Leggi anche: FIbra ottica per il monitoraggio sismico, nei Campi Flegrei: via il monitoraggio con tecnologia Das

DOCUMENTARIO: IL SUPERVULCANO CAMPI FLEGREI frattura il terreno della città

Video DOCUMENTARIO: IL SUPERVULCANO CAMPI FLEGREI frattura il terreno della città

Contenuti utili per approfondire Campi Flegrei.

Temi più discussi: Campi Flegrei, confermato il rallentamento del bradisismo stabile a 10 mm al mese: il nuovo bollettino INGV; Nuovi terremoti nel Campi Flegrei, due scosse oltre i 2 gradi Richter (con una caratteristica insolita); Bradisismo nei Campi Flegrei, vertice in Prefettura: Situazione monitorata; Bradisismo nei Campi Flegrei, vertice in Prefettura: Situazione monitorata.

campi flegrei bradisismo nei campi flegreiBradisismo nei Campi Flegrei: Prefettura rassicura, monitoraggio costante della situazione attuale.Pozzuoli, 28 febbraio 2026 – Oggi i Campi Flegrei hanno registrato un intenso sciame sismico, che ha sollevato preoccupazione tra i residenti. La scossa più significativa, di magnitudo 3.5, è stata av ... napolipiu.com

Campi Flegrei, due scosse in un giorno: il bradisismo non si fermaIl calo degli eventi sismici delle ultime settimane non deve trarre in inganno: il bradisismo nei Campi Flegrei resta attivo e continua a manifestarsi con piccoli terremoti avvertiti dalla popolazione ... magazinepragma.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.