Bradisismo nei Campi Flegrei | Prefettura rassicura monitoraggio costante della situazione attuale

La Prefettura ha comunicato che nel territorio dei Campi Flegrei si stanno verificando dei movimenti tellurici chiamati bradisismi. L'ente sta effettuando un monitoraggio continuo per seguire l’evoluzione della situazione e garantire la sicurezza della popolazione. Nessuna evacuazione è stata ancora disposta e le autorità mantengono alta l’attenzione sulla sequenza sismica in corso.

Pozzuoli, 28 febbraio 2026 – Oggi i Campi Flegrei hanno registrato un intenso sciame sismico, che ha sollevato preoccupazione tra i residenti. La scossa più significativa, di magnitudo 3.5, è stata avvertita nettamente in tutta l'area, inclusi diversi quartieri di Napoli. Nonostante la paura diffusa, le autorità hanno comunicato che non si segnalano danni né criticità particolari nella zona. Immediatamente dopo il verificarsi della scossa, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato un incontro al Centro Coordinamento Soccorsi.