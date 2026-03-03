Nella cucina di una scuola di Sanniti sono stati riscontrati topi, portando alla sospensione temporanea della mensa. Attualmente si aspetta l’intervento di derattizzazione per risolvere la situazione. La scuola ha comunicato che, oltre a problemi strutturali come una conduttura rotta e allerte meteo, si verificano anche criticità legate alla presenza di animali indesiderati.

Non basta la rottura di una conduttura o le allerte meteo, le scuole sannite vivono situazioni delicate in relazione a fattori che non sono propriamente legate alle strutture. Discorsi che riguardano mense e topi. La denuncia arriva direttamente dalla madre di un alunno della scuola San Filippo di Benevento. “Scrivo per segnalare una situazione che riteniamo estremamente grave e preoccupante. Nei giorni scorsi era già stata segnalata la presenza di topi nel piazzale esterno dell’istituto, proprio nell’area in cui noi genitori attendiamo l’uscita dei bambini. Tuttavia, la situazione sembra essersi aggravata: è stata riscontrata la presenza di topi anche all’interno della mensa scolastica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Topi nella cucina di una scuola: mensa sospesa, si attende la derattizzazione

Topi a scuola, chiusi i plessi dell'istituto comprensivo per la derattizzazioneSospensione delle attività didattiche all'istituto comprensivo “Garibaldi” per la derattizzazione.

Topi all’asilo, scuola chiusa due giorni per la derattizzazione a Trecase, nel NapoletanoTopi in una scuola dell'infanzia di Trecase, il sindaco chiude l'istituto per due giorni per permettere la derattizzazione.

Tutti gli aggiornamenti su Topi nella cucina di una scuola: mensa...

Argomenti discussi: Topi nella mensa dei vigili del fuoco, sindacati all'attacco: Bene i convegni su salute e sicurezza ma prima interveniamo in casa nostra, situazione inaccettabile.

Nelle cucine escrementi di topi, blatte e insetti morti: blitz del Nas nei ristoranti delle Marche. Attività chiuse e multeIl titolare di un agriturismo di Trecastelli ha ricevuto una sanzione di 2.000 euro per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp, in quanto disattendeva quella relativa alla ... corriereadriatico.it

Escrementi di topi in cucina, chiuso un ristoranteFermo, 15 dicembre 2025 – Sterco di topi nel ristorante e gravi inadempienze igienico sanitarie nella cucina del ristorante. Per questo motivo i carabinieri hanno segnalato il titolare, comminato una ... ilrestodelcarlino.it