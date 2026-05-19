Un uomo di 73 anni avrebbe invitato una ragazza di 12 anni nel suo appartamento con l’argomento di guardare insieme dei cartoni animati. La ragazzina, che è sua vicina di casa, si sarebbe lasciata convincere, approfittando delle assenze della moglie dell’uomo. Dopo averla fatta entrare, si sarebbero verificati fatti che hanno suscitato preoccupazione, anche alla luce delle indagini in corso. La vicenda si è sviluppata nel corso delle ultime ore, portando all’apertura di un fascicolo di inchiesta.

«Vieni da me a vedere i cartoni animati». Con questa frase, secondo quanto emerso, un uomo di 73 anni avrebbe convinto una ragazza di 12 anni, sua vicina di casa, a entrare nel suo appartamento approfittando delle assenze della moglie. In quel contesto sarebbero avvenuti gli abusi. Allo stesso tempo, l’uomo avrebbe imposto alla minorenne di eliminare subito le chat a contenuto erotico dal telefono, nel tentativo di evitare che i familiari potessero accorgersi di quanto stava accadendo. Roma Sud, l’indagine e la scoperta tramite backup: decisivo l’iCloud. La vicenda, ricostruita nelle ultime ore e riportata da “Il Messaggero”, avrebbe però trovato un punto di svolta grazie alla configurazione del dispositivo della ragazza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Vieni a vedere i cartoni da me”. Poi l’orrore disumano su una bimba: insospettabile, scoperto così

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