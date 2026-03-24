A Lecce, nel basso Salento, una bambina di otto anni è stata vittima di abusi sessuali da parte di un uomo per diversi mesi. Durante questo periodo, la madre della bambina ha filmato le azioni dell’uomo, realizzando materiale pedopornografico. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e raccogliere tutte le prove necessarie.

Una storia terribile quella che arriva dal basso Salento, dove una bambina di soli 8 anni è stata violentata per mesi da un uomo mentre la madre filmava tutto per produrre materiale pedopornografico. Ad occuparsi del caso è stata la procura della Repubblica di Lecce, che ha infine ottenuto l'arresto dei due adulti, e la messa in sicurezza della piccola. Stando a quanto emerso dalle indagini, gli abusi sono andati avanti tra l'agosto del 2024 e l'estate del 2025. Un anno di indicibili violenze compiute ai danni della giovanissima vittima. A quanto pare gli stupri sarebbero avvenuti entro le mura domestiche, e con incessante frequenza. Autori delle nefandezze, secondo gli inquirenti, un uomo di 71 anni e una donna di 53, madre della bambina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lecce, orrore su una bimba di 8 anni: stuprata da un uomo mentre la mamma riprendeva

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