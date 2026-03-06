Una donna abbraccia un toro durante una corrida | la scena è virale la protesta anche

Durante una corrida, una donna si è avvicinata lentamente all’arena e ha abbracciato un toro, incontrando la reazione dei presenti. La scena è diventata rapidamente virale sui social media, mentre nel frattempo sono iniziate proteste da parte di gruppi che condannano l’evento. La donna è entrata senza autorizzazione e si è avvicinata direttamente all’animale, creando un momento di forte impatto visivo.

Durante una corrida, una donna è entrata improvvisamente nell'arena, dirigendosi con passo calmo verso il toro per cingerlo in un abbraccio. Il filmato, inizialmente diffuso da Caribe Noticias 24h, ha immortalato un istante davvero significativo. Mentre il pubblico attendeva la consueta dinamica della corrida, la donna ha rotto ogni schema correndo verso l'esemplare al centro della piazza. Ciò che ha sorpreso maggiormente gli esperti di comportamento animale non è stato solo il coraggio dell'attivista, ma la reazione del toro stesso. In un ambiente saturo di rumori e tensioni, dove l'animale è solitamente indotto all'aggressività, quest'ultimo è rimasto immobile.