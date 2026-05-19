VIDEO| Prende forma il maxi-viadotto del raddoppio ferroviario Pescara-Roma | nel 2028 la fine dei lavori nei lotti 1 e 2 FOTO
Nel cantiere del raddoppio ferroviario tra Pescara e Roma, si stanno svolgendo alcune prove di carico sulla spalla di uno dei viadotti del primo lotto. Contestualmente, si stanno completando le fondazioni per il progetto principale del secondo lotto, che prevede la costruzione di un grande viadotto con arco di circa un chilometro. I lavori continuano senza interruzioni e sono previsti per essere completati entro il 2028. Sono visibili immagini che mostrano lo stato attuale delle opere in corso.
Una prova di carico nel lotto 1 dove si sta realizzando la spalla di uno dei viadotti del raddoppio ferroviario Pescara-Roma e i lavori di fondazione per costruire quello che è il cuore del progetto del lotto 2: il viadotto, ovvero il ponte ad arco di circa 1.400 metri, che scavalca letteralmente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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