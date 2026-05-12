Lavori al 70% e primati tecnologici | prende forma il maxi-polo ospedaliero pisano
Lavori al 70% e avanzamenti tecnologici segnano il progresso del nuovo polo ospedaliero di Pisa. La costruzione dell’ospedale Santa Chiara in zona Cisanello prosegue con un incremento delle attività e l’introduzione di innovazioni all’interno delle strutture. L’opera, iniziata alcuni anni fa, si avvicina alla fase finale e rappresenta un investimento significativo nel settore sanitario locale.
PISA – La realizzazione dell’ Ospedale Nuovo Santa Chiara in Cisanello riceve un nuovo impulso economico. La giunta della Regione Toscana ha infatti varato una variazione di bilancio che inietta ulteriori 20 milioni di euro nelle casse del cantiere pisano, con l’obiettivo di traguardare la fine dei lavori entro il 2027. L’annuncio è stato formalizzato dal presidente Eugenio Giani e dall’assessora alla sanità Monia Monni durante un sopralluogo istituzionale volto a fare il punto sull’avanzamento dell’opera, giunta ormai a circa il 70% del suo sviluppo complessivo. Il volto del nuovo ospedale. L’area di Cisanello sta mutando rapidamente fisionomia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie correlate
Nuovo asse suburbano, il cavalcavia prende forma. “Opera attesa da 70 anni”Lucca, 29 marzo 2026 – Anche se il vento ha spostato di qualche ora il varo della seconda campata, procedono spediti i lavori per la realizzazione...
Leggi anche: Hockey, Bozzetti: "La ‘casa del ghiaccio’ in Fiera prende forma, a maggio al via i lavori"