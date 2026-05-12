Lavori al 70% e primati tecnologici | prende forma il maxi-polo ospedaliero pisano

Lavori al 70% e avanzamenti tecnologici segnano il progresso del nuovo polo ospedaliero di Pisa. La costruzione dell’ospedale Santa Chiara in zona Cisanello prosegue con un incremento delle attività e l’introduzione di innovazioni all’interno delle strutture. L’opera, iniziata alcuni anni fa, si avvicina alla fase finale e rappresenta un investimento significativo nel settore sanitario locale.

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