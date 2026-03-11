Un uomo bosniaco di 33 anni rischia il processo con l’accusa di aver commesso maltrattamenti e stalking contro la sua ex fidanzata di 36 anni. Secondo le accuse, avrebbe inviato lettere scritte con il sangue, minacciato la donna dal carcere e aggredito verbalmente e fisicamente. Le condotte contestate si sono verificate nel corso di un periodo di tensione tra i due.

Botte, minacce, insulti e inquietanti lettere dal carcere scritte con il sangue. Sono solo alcune delle condotte che vengono addebitate a un 33enne bosniaco, imputato per maltrattamenti e stalking ai danni della ex fidanzata, una donna di 36 anni. Accuse pesanti, per le quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio dello straniero (difeso dall’avvocato Giampaolo Remondi). Tale istanza è stata ribadita anche ieri in fase di discussione davanti al giudice dell’udienza preliminare Sandra Lepore che, ascoltate le parti, ha disposto un rinvio al 24 marzo per emettere la propria sentenza. I fatti al centro del procedimento risalgono a due diversi periodi, dal 2020 al 2021 e dal 2023 al 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex rischia il processo: "Lettere scritte col sangue, minacce dal carcere e botte"

