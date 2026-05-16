L' assessore Pignoli indagato per corruzione elettorale scoppia il caso politico

La politica locale di Pescara si trova al centro di un'inchiesta giudiziaria che coinvolge un assessore comunale. L'indagato, che ricopre i ruoli di Protezione civile, ascolto del disagio sociale e associazionismo sociale, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione elettorale. La notizia ha suscitato reazioni e interrogativi tra le forze politiche e la cittadinanza, mentre le indagini continuano a svolgersi senza ulteriori dettagli ufficiali sulle prove raccolte.

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La politica di Pescara è scossa da una nuova inchiesta che vedrebbe indagato l'assessore alla Protezione civile, Ascolto del disagio sociale e Associazionismo sociale, Massimiliano Pignoli.Come riporta, la polizia giudiziaria si sarebbe presentata nei giorni scorsi in Comune per notificare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Assessore Pignoli indagato per corruzione elettorale. Pettinari: Si dimetta Sullo stesso argomento Presunta corruzione elettorale: slitta udienza per l’ex assessoreTempo di lettura: 2 minutiSlitta al prossimo 10 settembre l’udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta corruzione elettorale... Crosetto bloccato a Dubai, scoppia il caso politicoIl ministro era partito venerdì da Roma con un volo civile per andare a prendere i familiari ma l'improvvisa escalation militare ha lasciato a terra...