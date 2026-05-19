Vicinanza e solidarietà all' edicolante aggredito Contrastare il degrado la priorità

Da padovaoggi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattinata di oggi, a Conselve, un edicolante di 23 anni è stato vittima di una rapina violenta. L'aggressione ha coinvolto l'uomo mentre lavorava nel suo negozio, provocando preoccupazione tra i residenti e le associazioni di categoria. La notizia ha suscitato reazioni di vicinanza e solidarietà, mentre le autorità stanno svolgendo le indagini per identificare i responsabili. La vicenda evidenzia ancora una volta la necessità di contrastare il degrado nelle aree urbane.

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La violenta rapina avvenuta oggi all'alba a Conselve ai danni di un edicolante di 23 anni ha suscitato rabbia e solidarietà anche tra le associazioni di categoria. «Innanzitutto - ha dichiarato Leopoldo Toffano, titolare di un noto negozio di elettronica di Conselve, e presidente mandamentale di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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