Gratteri minacciato dal boss la solidarietà di Fico | Massima vicinanza

Un uomo di 58 anni, ritenuto a capo di un clan operante nella zona di Fuorigrotta, avrebbe pronunciato una minaccia rivolta al procuratore di Napoli, dicendo

Le parole del presidente della Regione su quanto detto da Vitale Troncone, 58 anni, ritenuto dagli inquirenti capo di un clan attivo a Fuorigrotta "Gratteri, ti sparo in faccia". Sarebbero queste le parole pronunciate da Vitale Troncone, 58 anni, ritenuto dagli inquirenti capo di un clan attivo a Fuorigrotta, nei confronti del procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha espresso "massima vicinanza e solidarietà" al procuratore. "A nome mio e della Giunta Regionale della Campania esprimo massima vicinanza e solidarietà al Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri per le minacce ricevute. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Dal governo ai giornalisti: la solidarietà al Foglio dopo le parole di GratteriOpposizione e maggioranza, consiglieri laici del Csm, Ordine dei giornalisti e Federazione nazionale stampa italiana.

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Minacce a Gratteri: Gli sparerei in faccia, e il presunto boss finisce al 41 bisLe frasi nel maggio 2025, quando il presunto boss Vitale Troncone era già in carcere: ora è stato trasferito in un altro carcere in regime di 41 bis ... fanpage.it

"Gli sparerei in faccia": così il presunto boss di Fuorigrotta avrebbe minacciato il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, mentre era in carcere. E così per lui, già in regime carcerario, è scattato il trasferimento in altro carcere in regime di carcere duro. - facebook.com facebook

Minacce dal carcere a Gratteri: «Ti sparo in faccia». Il boss trasferito al carcere duro x.com