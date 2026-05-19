Il dolore è un’esperienza soggettiva che varia da persona a persona, richiedendo approcci diversi per essere gestito. Oltre ai farmaci, la presenza e la vicinanza di chi si prende cura possono fare la differenza, offrendo un senso di conforto e ascolto. Anche un gesto semplice, come una parola gentile o un sorriso, può alleviare la sofferenza e creare un momento di sollievo. Questi aspetti sono fondamentali nel percorso di chi affronta il dolore, indipendentemente dalla sua gravità o durata.

NON SOLO FARMACI. Ogni paziente vive il dolore in modo diverso, con fragilità differenti. Anche un gesto semplice può diventare fonte di sollievo. Domenica 31 maggio si celebra la XXV Giornata nazionale del Sollievo, istituita nel 2001 su proposta dell’allora ministro della Salute, l’oncologo Umberto Veronesi, per promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale. Una ricorrenza che negli anni ha ampliato il proprio significato, arrivando ad abbracciare tutte le condizioni di malattia e fragilità, con un messaggio che per questa edizione è particolarmente significativo: «Io mi prendo cura». Anche l’Asst Bergamo Est aderisce alla giornata con alcune iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, ai pazienti e agli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Come contrastare il dolore? Presenza, vicinanza, empatia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Endometriosi, l'ambulatorio specifico assiste 700 donne all'anno: "Empatia e vicinanza emotiva alle pazienti"L'INTERVISTA - Focus con il professor Luca Savelli, primario della Ginecologia e ostetricia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì Marzo è il...

Giustizia: l’empatia selettiva che cancella il doloreIl 11 marzo 2026, mentre le nubi sparse coprono il cielo toscano con una probabilità di pioggia del 10% e temperature sugli 8 gradi, emerge...

Il dolore di un bambino scuote le fondamenta stesse di una comunità. Contrastare la pedofilia e la pedopornografia significa proteggere l’innocenza, il futuro e la dignità della nostra società. È una responsabilità condivisa tra Istituzioni, famiglie, scuola e comu x.com

Come contrastare il dolore? Presenza, vicinanza, empatiaOgni paziente vive il dolore in modo diverso, con fragilità differenti. Anche un gesto semplice può diventare fonte di sollievo. ecodibergamo.it

Contro il Metal Heat come giocatore. reddit

Dolore alle dita delle mani, le cause più comuni e quali malattie può segnalareLe mani sono organi periferici complessi costituiti da una serie di estremità articolari note come dita, presenti anche nei piedi. Il loro è un ruolo elaborato quanto necessario, perché sono veri e ... ilgiornale.it