Beccato per strada con 3 chili di ovuli di eroina nascosta nello zaino

Beccato per strada con 3 chili di ovuli di eroina nascosti all'interno dello zaino. Maxi sequestro di droga a Perugia dove i carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento"Lazio", in collaborazione con il personale della sezione operativa della Compagnia di Perugia edella.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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