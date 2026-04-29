Fuoriconcorso sul lago di Como tornano le auto più belle del mondo

Il 16 e 17 maggio sul Lago di Como si svolgerà la nuova edizione di Fuoriconcorso, evento dedicato alle auto più belle del mondo non in competizione. La manifestazione, che si tiene annualmente, si concentra quest'anno sulla tradizione automobilistica italiana, con particolare attenzione a modelli che rappresentano precisione e ingegneria. La kermesse si svolge sulle rive del lago, attirando appassionati e appassionate del settore.

Dopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como il 16 e 17 maggio con un nuovo capitolo dedicato a una tradizione automobilistica che ha fatto della precisione e dell’ingegneria una forma di pensiero. Il tema.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Le 7 gite più belle per un incantevole weekend del 25 aprile sul Lago di ComoSplendido weekend del 25 aprile grazie al meteo che promette belle giornate di sole. FuoriConcorso 2026: sul Lago di Como tra ingegneria, design e visioni del futuroTorna sulle rive del Lago di Como FuoriConcorso 2026, uno degli appuntamenti più attesi della cultura automobilistica internazionale, con un’edizione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: KraftMeister: il rigore ingegneristico tedesco conquista le rive del Lago di Como al FuoriConcorso 2026; Motori da sogno sul Lago di Como: tra icone leggendarie e hypercar futuristiche, il FuoriConcorso svela l’anima nascosta della velocità; La Bovensiepen Zagato si può ordinare e costa quasi 370.000 euro; Gli studenti in scena con le loro ’CreAzioni’. Il mito dei KraftMeister, maestri dei motori, risorge sul Lago di Como al FuoriConcorso 2026Rivivi la saga dei Kraftmeister a FuoriConcorso 2026: la storia degli artigiani che hanno sfidato la perfezione industriale per creare icone immortali. style.corriere.it KraftMeister: il rigore ingegneristico tedesco conquista le rive del Lago di Como al FuoriConcorso 2026Dopo aver dedicato l'edizione 2025 alla celebrazione della velocità come massima espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como con un nuovo, ambizioso capitolo. Il 16 ... msn.com Durante i 4 giorni del Rally FuoriConcorso Harlequin, i nostri detailer si sono dedicati ad alcune delle hypercar più esclusive e ricercate. È stato un piacere essere presenti tra i panorami mozzafiato della Sardegna e le sue strade iconiche, prendendoci cura di - facebook.com facebook