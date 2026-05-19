Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 19 maggio 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione e eventuali disagi lungo le principali arterie della zona. Sono stati segnalati rallentamenti e alcune deviazioni, mentre le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza degli utenti delle strade.

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