Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 19 | 25

Alle ore 19:25 del 5 aprile 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato all'informazione sul traffico. Sono stati segnalati rallentamenti e congestioni in diverse aree della capitale, con alcune strade che registrano code e traffico intenso. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti fino a ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma nord quale altezza si bagna direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo il grande raccordo traffico rallentato tra Casilina ed Ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Appia e casina sul tratto Urbano Colli al Portonaccio direzione tangenziale sta percorrendo la statale Pontina coda tratti per traffico intenso tra Pomezia e via di Pratica direzione EUR e mentre sulla statale Cassia bis traffico rallentato altezza a Melo direzione Roma in via Aurelia per incidente... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 19:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Aurelia traffico rallentato a ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La Regione ribadisce: nessuna bocciatura della rete ospedaliera siciliana, con Roma solo un confronto tecnico ancora aperto facebook