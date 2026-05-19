Via Veneto | la Dolce Vita rinasce tra memoria e lusso contemporaneo

Nel cuore di Roma, lungo via Veneto, la strada che ha rappresentato simbolo della Dolce Vita, si respira un’atmosfera di rinnovamento. Negli ultimi mesi, alcuni locali storici sono stati riaperti con nuovi arredi e servizi, mentre nuove attività commerciali si sono affacciate sulla strada. La zona continua a essere frequentata sia da residenti che da turisti, che camminano tra edifici storici e moderni, testimoniando un continuo fermento. La via rimane uno dei punti di riferimento della capitale, tra passato e presente.

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