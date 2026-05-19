Via Veneto | la Dolce Vita rinasce tra memoria e lusso contemporaneo
Nel cuore di Roma, lungo via Veneto, la strada che ha rappresentato simbolo della Dolce Vita, si respira un’atmosfera di rinnovamento. Negli ultimi mesi, alcuni locali storici sono stati riaperti con nuovi arredi e servizi, mentre nuove attività commerciali si sono affacciate sulla strada. La zona continua a essere frequentata sia da residenti che da turisti, che camminano tra edifici storici e moderni, testimoniando un continuo fermento. La via rimane uno dei punti di riferimento della capitale, tra passato e presente.
Nel cuore di Roma, in via Veneto, la città sembra trattenere il respiro e ricordarsi improvvisamente di essere stata — e forse di essere ancora — il centro del mondo. Scenografia eterna della Dolce Vita, e proprio qui, al civico 62, si apre come un sipario l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace. Un indirizzo che è una dichiarazione di stile, un racconto stratificato di storia, cinema e mondanità, oggi riscritto in chiave contemporanea con una grazia che evita l’ostentazione e preferisce il linguaggio più sottile del lusso discreto. Un palazzo nato nel 1900 dalla visione dell’architetto Carlo Busiri Vici, che immaginò una residenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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