Il Comune vuole rilanciare Via Veneto con un progetto da 4,5 milioni di euro Ed è subito La Dolce Vita

Il Comune di Roma ha annunciato un intervento di riqualificazione per Via Veneto con un investimento di 4,5 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare la strada attraverso lavori di rifacimento dell’asfalto e altre modifiche che mirano a ridare vitalità alla zona. L’intervento prevede un intervento complessivo volto a valorizzare una delle vie più iconiche della capitale.

Roma. Via Veneto si rifà il trucco grazie a un’operazione del Comune del valore di 4,5 milioni di euro: verrà rimesso l’asfalto, cambiati i lampioni che diventeranno più parigini, tolte le vecchie insegne ormai anacronistiche e sistemate le aiuole. “Quello a cui miriamo è una riqualificazione integrale della strada. Toglieremo tante brutture e tornerà a essere bellissima”, ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini. Evviva. Il decoro urbano deve stare ai primi posti dell’agenda della città. Ma è qualche titolo di giornale a procurarci attacchi di bile: “Così la Dolce Vita tornerà a Via Veneto”. Titolo che viene sempre buono ogni volta che accade qualcosa da quelle parti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Comune vuole rilanciare Via Veneto con un progetto da 4,5 milioni di euro. Ed è subito "La Dolce Vita" Articoli correlati Val Trebbia: verso un Comune Unico per rilanciare l’area montana tra servizi e oltre 5 milioni di euro in 15 anni.La Val Trebbia verso un Comune Unico: L’Assessore Baruffi Incontra le Comunità in un Percorso di Rilancio L’Alta Val Trebbia, un angolo di Piemonte... Pesca, dalla Regione un bando da 2 milioni di euro per rilanciare il settoreFavorire la crescita economica, sociale e ambientale del comparto ittico in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale Feampa 2021/2027.