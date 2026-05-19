Via Paduina interrotti a metà il presente e il saluto fascista per Amerigo Grilz

A pochi minuti dall'inizio, circa cinquanta persone si sono radunate lungo via Paduina, eseguendo un saluto fascista con il braccio teso. La commemorazione di Amerigo Grilz, giornalista di guerra morto in Mozambico nel 1987, è stata interrotta poco dopo gli scontri tra i partecipanti e alcuni militanti di destra che si autodefiniscono suoi “camerati”. Durante l'evento, sono stati rivolti insulti e grida offensive, tra cui un’espressione volgare, mentre gli eventi si sono sviluppati nel caos.

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