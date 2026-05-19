Via Paduina interrotti a metà il presente e il saluto fascista per Amerigo Grilz
A pochi minuti dall'inizio, circa cinquanta persone si sono radunate lungo via Paduina, eseguendo un saluto fascista con il braccio teso. La commemorazione di Amerigo Grilz, giornalista di guerra morto in Mozambico nel 1987, è stata interrotta poco dopo gli scontri tra i partecipanti e alcuni militanti di destra che si autodefiniscono suoi “camerati”. Durante l'evento, sono stati rivolti insulti e grida offensive, tra cui un’espressione volgare, mentre gli eventi si sono sviluppati nel caos.
Una cinquantina di persone con il braccio teso nel saluto fascista. Interrotta a metà, poco dopo gli scontri, la commemorazione di Amerigo Grilz, il reporter di guerra ucciso in mozambico nell'87, da parte dei militanti di destra autodefinitisi suoi “camerati”, al grido di “m***e” proveniente dal. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Sullo stesso argomento
Milano, ultradestra in corteo per ricordare Sergio Ramelli. Alla fine il rito del “presente” e il saluto fascistaMilano, 29 aprile 2026 – Sono in tanti, camminano in colonne da cinque, vestiti di scuro.
Bologna: cori al Duce e saluto fascista alla stazioneLa domenica del 10 marzo 2026 ha uno sconvolgimento nell’ordine pubblico alla stazione di Bologna, dove i sostenitori dell’Hellas hanno organizzato...