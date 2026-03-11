Bologna | cori al Duce e saluto fascista alla stazione

Domenica 10 marzo 2026, alla stazione di Bologna, si sono svolti cori a sostegno del Duce e saluti fascisti da parte di alcuni sostenitori dell’Hellas. La manifestazione ha attirato l’attenzione per le espressioni di ideologia estrema, mentre i partecipanti si sono radunati in un’area pubblica della città, creando un momento di tensione e scompiglio.

La domenica del 10 marzo 2026 ha uno sconvolgimento nell’ordine pubblico alla stazione di Bologna, dove i sostenitori dell’Hellas hanno organizzato una manifestazione caratterizzata da espressioni ideologiche estreme. Durante l’arrivo per la partita, il gruppo ha intonato cori dedicati al Duce e ha eseguito il saluto nazifascista, creando un clima di forte tensione sotto lo sguardo attonito dei passeggeri presenti. Il video della scena si è diffuso rapidamente sui social media, trasformando un episodio locale in un caso nazionale che richiede un’analisi approfondita. L’impatto visivo e la reazione immediata. La sequenza degli eventi ha mostrato come la presenza dei tifosi non sia stata limitata a semplici inni calcistici, ma abbia assunto connotati politici pericolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

