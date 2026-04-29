Milano, 29 aprile 2026 – Sono in tanti, camminano in colonne da cinque, vestiti di scuro. Sono i partecipanti a un corteo organizzato dall’ultradestra per ricordare Sergio Ramelli. Alla fine della manifestazione, alcuni si sono esibiti nel rito del “presente” e hanno salutato con il gesto fascista. La manifestazione si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine.

Milano, 29 aprile 2026 – Sono in tanti, camminano in colonne da cinque, vestiti di scuro. Sono i partecipanti, appartenenti all’ultradestra milanese, del corteo che si è mosso poco dopo le 21, da via Aselli, per la 51esima commemorazione di Sergio Ramelli, ma anche di Enrico Pedenovi, ucciso il 29 aprile 1976 in un agguato rivendicato da militanti della sinistra armata, e di Carlo Borsani, ex ufficiale e dirigente della Repubblica Sociale Italiana fucilato il 29 aprile 1945 da partigiani. https:www.quotidiano.netvideodiretta-quotidiano-nazionale-hdcfxky1 In testa al corteo i militanti sorreggono lo striscione "Onore ai camerati caduti". I partecipanti stanno sfilando verso via Paladini, dove si trova il murale dedicato a Ramelli, nei pressi del luogo in cui il giovane fu aggredito il 13 marzo 1975 e della sua abitazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, ultradestra in corteo per ricordare Sergio Ramelli. Alla fine il rito del “presente” e il saluto fascista

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