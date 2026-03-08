Sono passati dieci anni da quando la famiglia ha preso in gestione il ristorante Al Moccolo, uno storico locale della Romagna. La scelta è arrivata direttamente dal fondatore, Fedele Palazzini, che desiderava che l’attività fosse affidata a una famiglia. Da allora, il locale si distingue per offrire piatti che rappresentano l’essenza della tradizione romagnola.

Una squadra affiatata e lo sguardo rivolto al futuro, senza mai perdere di vista le radici e i sapori di casa. La famiglia Annese festeggia dieci anni di gestione dello storico ristorante. “Dieci anni fa abbiamo preso in mano la gestione del ristorante Al Moccolo. È stato il suo stesso fondatore Fedele Palazzini a sceglierci: voleva che ci fosse una famiglia come la nostra alla guida del locale”. La voce, tradita da un velo di emozione, è quella di Carlo Annese, chef e titolare del ristorante nato a Rivazzurra nel 1978. Alle spalle, una tradizione pluridecennale fatta di ‘riminesitudine’ e cucina romagnola; davanti, la determinazione e la passione di una nuova famiglia che, al Moccolo, ha messo radici ben solide. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Green Bar, il crac dello storico locale di Riccione: Castaldo condannato a 4 anniRiccione, 18 dicembre 2025 – Si chiude con una condanna la vicenda giudiziaria legata al fallimento del Green Bar, storico locale di viale Ceccarini...

Cambio alla guida della Pro Loco dopo dieci anni: Bortone succede a CongedoEletto il nuovo presidente a Guagnano con il 27enne, infermiere presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, è espressione di un cambio generazionale:...

Una raccolta di contenuti su Traguardo di famiglia dieci anni alla....

Discussioni sull' argomento Traguardo di famiglia: dieci anni alla guida dello storico locale. Da noi la Romagna è nei piatti; Dieci anni di Reggio Bic, Ilaria D’Anna festeggia il doppio traguardo tra campo e presidenza; Ulss 2, l’eredità di Benazzi: Dieci anni complessi, ma ricchi di soddisfazioni; Fiori e gastronomia. Alla Fiera di Pordenone tornano Ortogiardino e Cucinare.

Traguardo di famiglia: dieci anni alla guida dello storico locale. Da noi la Romagna è nei piattiUna squadra affiatata e lo sguardo rivolto al futuro, senza mai perdere di vista le radici e i sapori di casa. La famiglia Annese festeggia dieci anni di gestione dello storico ristorante. riminitoday.it

Maniace festeggia i 100 anni di Nonna Rosa Bellitto Grande festa a Maniace per un traguardo davvero speciale: Rosa Bellitto, affettuosamente conosciuta da tutti come Nonna Rosa, ha spento 100 candeline circondata dall’amore della sua famiglia e dal - facebook.com facebook