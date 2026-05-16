Electrolux | sindaci a raccolta a Porcia in vista del vertice a Roma
I sindaci dei comuni vicini si sono riuniti a Porcia per discutere della situazione legata alla crisi di Electrolux, in vista di un importante vertice previsto a Roma. L'incontro si è concentrato sulla necessità di coordinare le risposte e di condividere le preoccupazioni riguardo ai possibili effetti sulla comunità e sull’occupazione. La riunione è avvenuta poche ore prima dell’appuntamento istituzionale, con l’obiettivo di presentare un fronte unito e di prepararsi alle eventuali decisioni che verranno prese.
I sindaci del territorio fanno fronte comune in vista di una delle settimane più delicate della crisi Electrolux. Da quando l'azienda ha annunciato un drastico piano di tagli (1.700 esuberi su 4.000 lavoratori), a Pordenone si registra un clima di forte apprensione, con diverse famiglie che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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