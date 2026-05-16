Electrolux | sindaci a raccolta a Porcia in vista del vertice a Roma

I sindaci dei comuni vicini si sono riuniti a Porcia per discutere della situazione legata alla crisi di Electrolux, in vista di un importante vertice previsto a Roma. L'incontro si è concentrato sulla necessità di coordinare le risposte e di condividere le preoccupazioni riguardo ai possibili effetti sulla comunità e sull’occupazione. La riunione è avvenuta poche ore prima dell’appuntamento istituzionale, con l’obiettivo di presentare un fronte unito e di prepararsi alle eventuali decisioni che verranno prese.

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