Vertenza Natuzzi firmata l’intesa al ministero | scende la percentuale di lavoratori in Cassa Integrazione
È stata siglata un’intesa presso il ministero che riguarda la vertenza del Gruppo Natuzzi e i lavoratori del settore del mobile imbottito nelle regioni di Puglia e Basilicata. L’accordo prevede una riduzione della percentuale di lavoratori in cassa integrazione. La firma segna un passo importante nella trattativa tra le parti coinvolte, che si sono incontrate nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi aziendale. La situazione rimane sotto osservazione, con ulteriori dettagli ancora da definire.
Svolta nella complessa vertenza che coinvolge il Gruppo Natuzzi e i lavoratori del distretto del mobile imbottito tra Puglia e Basilicata. Presso il ministero del Lavoro è stata sottoscritta un’intesa tra l'azienda e i sindacati sulla gestione del residuo periodo di Cassa Integrazione Guadagni. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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