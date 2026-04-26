Dall’altra parte toscani con progetti ambiziosi

La Libertas Livorno ha annunciato un piano triennale con l’obiettivo di tornare in Serie A, secondo quanto comunicato dalla società. Il presidente e socio di maggioranza, Marco Benvenuti, ha presentato questa iniziativa quattro giorni fa, evidenziando un progetto ambizioso per la squadra toscana. La società si impegna a rafforzare la squadra nel prossimo futuro, puntando su un percorso di crescita e sviluppo.

Il nuovo corso della Libertas Livorno vede una proprietà ambiziosa, guidata dal presidente e socio di maggioranza Marco Benvenuti, che solo quattro giorni fa annunciato un programma triennale per riportare i labronici in serie A. A comandare le operazioni dietro la scrivania, da quest’anno è arrivato un dirigente di lungo corso come Ferencz Bartocci: fabrianese, partito dalla città della carta per poi toccare tante altre realtà cestistiche (Montegranaro, Veroli, Brescia, Ferentino, Bergamo, Torino, Tortona). Un vero globetrotter che ora ha piantato le tende in Toscana per riportare la Libertas ai fasti del passato. Ed è proprio Bartocci a fare il punto sulla annata trascorsa nel presentare la sfida di oggi: "Siamo arrivati a un punto importante della stagione 202526 con l’ultimo capitolo della regular season.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dall’altra parte toscani con progetti ambiziosi Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses Notizie correlate Leggi anche: Dall'opera di Marcon che si mostra sotto il Soffitto Spaziale, alla quadreria che ha animato il piano terra, più altri 2 progetti ambiziosi Addio a Quinto Pagliarani: "Ora sei con il gruppo di marinai che continua a navigare 'dall'altra parte'"Cesenatico e il mondo della marineria sono in lutto per la morte a 94 anni di Quinto Pagliarani, personaggio famoso nella cittadina rivierasca,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Dall’altra parte toscani con progetti ambiziosi; Immersione nel rumore: il rito estremo degli A Place to Bury Strangers arriva a Firenze; Eihwar / Mira Ceti @Santeria Toscana 31, Milano, 16.04.2026 |; 25 aprile in Toscana. 81 anni di libertà dal fascismo. Gli eventi e le iniziative. Al tavolo 219 della cena con Trump, cento metri dall’attentatore: gli spari, poi tutti a terra x.com A quattro decenni dall’incidente, la ricerca scientifica continua il suo monitoraggio e il bilancio sanitario non è stato ancora chiarito del tutto - facebook.com facebook