Moncalieri Venaria Reale e Alpignano verso il voto del 24-25 maggio | chi sono i candidati

A fine maggio, i cittadini di diversi Comuni si recheranno alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti comunali. Tra le località coinvolte ci sono Moncalieri, Venaria Reale e Alpignano, dove sono stati presentati i candidati in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. La consultazione segue il referendum costituzionale di marzo scorso, che ha portato alle dimissioni di alcuni membri del governo. In questa tornata elettorale, gli elettori sceglieranno tra le proposte dei diversi candidati.

A fine maggio si tornerà nuovamente alle urne. Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo scorso, che ha bocciato la riforma della giustizia del Governo di Giorgia Meloni e causato un domino di dimissioni a Roma, i cittadini di moltissimi Comuni d'Italia saranno chiamati a votare per le.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Comunali, Macerata al voto il 24 e 25 maggio. Tre candidati in attesa di Parcaroli Amministrative in Sicilia il 24 e 25 maggio, al voto 16 Comuni del Palermitano: ecco quali sonoSi terranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia. Argomenti più discussi: Moncalieri, Venaria Reale e Alpignano verso il voto del 24-25 maggio: chi sono i candidati sindaci; Pasquetta in Giallo al Parco la Mandria Festa Campestre con Dress Code Giallo a Venaria Reale e dintorni; Polo scientifico alla Reggia di Venaria pronto per fine 2026; Una guida turistica da smartphone racconta le attrattive di Pollenzo. Nella magica atmosfera della Reggia di Venaria Reale, oggi sono stati consegnati 20 automezzi di soccorso della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti. Grazie all’impegno di Dario Pizzardi e alla generosa donazione di Amici Cucciolotti anche la sezione EN facebook