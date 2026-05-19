Veronica Zanette morta a 26 anni l'autopsia esclude decesso per cause naturali | attesi esami tossicologici
La morte di Veronica Zanette, 26 anni, avvenuta in una casa di un’amica, ha portato all’esecuzione di un’autopsia. I risultati preliminari escludono cause di morte naturali. Sono stati già programmati ulteriori esami tossicologici per approfondire le circostanze del decesso. La giovane era trovata senza vita nella propria abitazione, e le autorità stanno indagando per chiarire le ragioni di quanto accaduto. La famiglia si trova in attesa di ulteriori dettagli dagli accertamenti.
La 26enne Veronica Zanette, deceduta in casa di un'amica, non sarebbe morta per cause naturali. È quanto emergerebbe dall'autopsia eseguita sul corpo della giovane. Attesi gli esiti degli esami tossicologici disposti per fare luce sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Veronica Zanette, l'autopsia: la 26enne non è morta per cause naturali. Ora gli esami tossicologici
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