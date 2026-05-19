Veronica Zanette morta a 26 anni l'autopsia esclude decesso per cause naturali | attesi esami tossicologici

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte di Veronica Zanette, 26 anni, avvenuta in una casa di un’amica, ha portato all’esecuzione di un’autopsia. I risultati preliminari escludono cause di morte naturali. Sono stati già programmati ulteriori esami tossicologici per approfondire le circostanze del decesso. La giovane era trovata senza vita nella propria abitazione, e le autorità stanno indagando per chiarire le ragioni di quanto accaduto. La famiglia si trova in attesa di ulteriori dettagli dagli accertamenti.

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La 26enne Veronica Zanette, deceduta in casa di un'amica, non sarebbe morta per cause naturali. È quanto emergerebbe dall'autopsia eseguita sul corpo della giovane. Attesi gli esiti degli esami tossicologici disposti per fare luce sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Veronica Zanette, l'autopsia: la 26enne non è morta per cause naturali. Ora gli esami tossicologici

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